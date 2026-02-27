வார பலன்கள் - மீனம்

உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகச் சூழல் சாதகமாக இருக்கும். வியாபாரிகள் தங்கள் முயற்சிக்கு தகுந்த லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய உபகரணங்களை வாங்கி விளைச்சலைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்புடன் ரசிகர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். பெண்கள் கோபமாகப் பேசுவதைத் தவிர்த்து விடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
