வார பலன்கள் - மிதுனம்

தொழிலை திறம்பட நடத்துவீர்கள். உடல், மன ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் உயர்வைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய சாதனங்களை வாங்கி, விவசாயத்தைச் சுலபமாக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடுமையாக உழைத்து கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் மனதுக்கினிய புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் நிறைவான போக்கைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.