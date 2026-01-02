வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கரைபுரளும். அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவு கூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களில் தேவையற்றவர்களிடமிருந்து விலகிவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் தேவைக்கேற்ற சரக்குகளை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள்.

விவசாயிகள் உபரி வருமானமாக பால் வியாபாரம் செய்து வருமானம் ஈட்டுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தில் சுமுகமான உறவை வைத்துக்கொள்வீர்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு பணவரவுக்குக் குறைவு வராது. பெண்களுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் தோன்றி மறையும். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

