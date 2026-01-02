வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உற்றார் உறவினர்களும் நண்பர்களும் உதவி செய்வார்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சிரமமில்லாமல் அனைத்துப் பணிகளையும் முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகளுடன் கூட்டாளிகள் நட்புடன் பழகுவார்கள். விவசாயிகள் சிறப்பான வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பதவிகளும் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் கடினமாக முயற்சி செய்து, சில சாதனைகளைச் செய்வீர்கள். பெண்களுக்கு மனதுக்கினிய செய்திகள் வந்துசேரும். மாணவர்களில் சிலர் கல்வி கற்பதற்காக இடமாற்றத்தைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 4, 5, 6.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com