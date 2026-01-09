வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

தொழிலில் ஆதாயங்களைப் பெறுவீர்கள். புறம் பேசுபவர்களை இனம் கண்டு ஒதுக்கிவிடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பிரச்னைகள் குறையும். வியாபாரிகளுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து சில நன்மைகள் கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகள் தங்களாலான உதவிகளைச் செய்வார்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தங்களின் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் உற்சாகமாக திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாக உழைத்துப் படிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 14, 15.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.