வார பலன்கள் - மிதுனம்

உடல்நலத்தில் சிறிது குறை ஏற்பட்டாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். குடும்பக் கடமைகளைப் பொறுப்புடன் சுமப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களிடம் மேலதிகாரிகள் நட்புடன் நடந்து கொள்வார்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை நல்ல முறையில் நடத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய யுத்திகளைப் புகுத்தி பயிர் செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடம் பாராட்டும்படி நடந்து கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சில ஒப்பந்தங்கள் கைகொடுக்கும். பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை சிறப்பாகத் தொடரும். மாணவர்கள் யோகா, தியானம் போன்றவற்றைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.