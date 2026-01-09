வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

உங்களின் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். தொழிலைச் சிறப்பாக நடத்துவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளின் வேலைப்பளுவை கூட்டாளிகள் குறைப்பார்கள். விவசாயிகளின் பொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் உத்தரவை மீறி எதுவும் செய்யமாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் அலட்சிய போக்கைப் பொருட்படுத்த மாட்டீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் முதல் மாணவராக வர முயற்சி செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.