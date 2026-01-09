வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். எவருக்கும் கடன் கொடுப்பதோ, முன் ஜாமீன் போடுவதோ கூடாது.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகள் சாதகமாக இருப்பார்கள். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்து விடுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பயிர்களில் பூச்சிகளின் தொல்லை எதுவுமே ஏற்படாது.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைத் தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். பெண்களின் உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் மேம்படும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
