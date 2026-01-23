வார பலன்கள் - மேஷம்

பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
விவசாயிகள் நீர்ப் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்து மகிழ்வீர்கள்.
கலைத்துறையினரின் பெயர் வெளிவட்டாரத்தில் உயரும். பெண்கள் குடும்பச் சொத்து விஷயங்களில் சாதகமான திருப்பங்கள் உண்டாகும். மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
