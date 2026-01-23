வார பலன்கள் - ரிஷபம்

முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன் அனுசரணையாக இருப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் விவேகம் கூடும்.
விவசாயிகள் சக விவசாயிகளின் ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு நெருக்கடியான சில பிரச்னைகள் குறையும். கலைத்துறையினருக்குத் தேவைக்கேற்ற வருமானம் கிடைக்கும்.
பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நடத்துவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையற்ற விஷயங்களில் இருந்து விலகி இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
