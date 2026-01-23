வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
சமுதாயத்தில் உயர்ந்த பொறுப்புகளைப் பெற்று புகழடைவீர்கள். குழந்தைகளால் பெருமையடைவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களால் சிறிது வருத்தமுண்டாகும்.

வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சில முக்கியமான விவசாயப் பணிகள் முடிவு பெறும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடத்தின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களைச் சந்திப்பீர்கள்.

பெண்களுக்கு சுப காரியங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 23, 24, 25.

