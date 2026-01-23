வார பலன்கள் - கன்னி

பெரியோரின் ஆலோசனை நல்ல மாற்றத்தை உண்டாக்கும். பூர்விக சொத்துகள் நல்ல விலைக்கு விற்பனையாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பொறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய நண்பர்களுடன் கூட்டுச் சேர்வீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய உத்தியுடன் கட்சிப் பணியில் ஈடுபடுவீர்கள்.
கலைத்துறையினரின் பணி அனைத்தும் குறித்த காலத்துக்குள் முடிவடையும்.
பெண்கள் குழப்பங்கள் நீங்கி, தெளிவுடனும் சந்தோஷத்துடனும் காணப்படுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 26, 27.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.