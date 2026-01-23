வார பலன்கள் - துலாம்

பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். அரசு வழியிலும் எதிர்பார்த்த சலுகை தேடி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்துச் சென்று அவர்களின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் சிக்கல்களைத் தாண்டி சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள். விவசாயிகள் விளைச்சல் அதிகமாகி புதிய இலக்குகளை எட்டுவர்.
அரசியல்வாதிகள் அனைவரிடமும் அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் உயர்ந்தவர்களைச் சந்தித்து உற்சாகமடைவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 28, 29.
