வார பலன்கள் - கும்பம்

குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். விலகி இருந்த உறவினர்கள் மறுபடியும் குடும்பத்துடன் இணைவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பயணங்கள் மூலம் புதிய யுத்திகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
வியாபாரிகள் எதிர்வரும் போட்டிகளையும் சமாளிப்பீர்கள். விவசாயிகள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் மனதில் புதிய நம்பிக்கைகள் பிறக்கும்.
கலைத்துறையினருக்கு சமூகத்தில் வரவேற்பு அதிகரிக்கும்.
பெண்களுக்கு ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் விளையாட்டைக் குறைத்துக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
