வார பலன்கள் - மேஷம்

வருமானம் படிப்படியாக உயரும். நேர்முக, மறைமுக எதிரிகள் மறைந்து விடுவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடிப்பார்கள். வியாபாரிகளின் செயல்திறன் அதிகரிக்கும்.
விவசாயிகள் அறுவடையில் லாபத்தைப் பார்ப்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கடினமாக உழைத்து, கட்சித் தலைமையிடம்
நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலைஞர்களின் நட்பைப் பெறுவீர்கள். பெண்களுக்குக் குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
