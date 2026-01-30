வார பலன்கள் - ரிஷபம்

வீட்டிலும் வெளியிலும் பெயர், புகழ் அதிகரிக்கும். உங்கள் பேச்சினால் அனைவரையும் கவருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் எதிர்பாராத அலைச்சல்கள் சில உண்டாகும். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு சிறிது செலவு செய்ய நேரிடும்.
அரசியல்வாதிகள் வாக்குறுதிகளை அளிக்கும்போது சிந்தித்துச் செயல்படவும். கலைத்துறையினருக்கு ஆராய்ச்சி சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். பெண்கள் புதிய சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் பள்ளிக்குப் பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
