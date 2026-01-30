வார பலன்கள் - மிதுனம்

தெளிவாகச் சிந்தித்து முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுமுகமான பாகப்பிரிவினை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் சுதந்திரமாகச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் சக வியாபாரிகளின் அச்சுறுத்தல்களை சாதுர்யமாக எதிர்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குத் தொண்டர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். கலைத்துறையினருக்கு காரியங்களில் சிறிது தாமதம் உண்டாகும்.
பெண்கள் கணவரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் உற்சாகமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.