வார பலன்கள் - கடகம்

தொழிலில் புத்துணர்ச்சியுடன் ஈடுபடுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் பெயர், புகழ் உயரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் உங்கள் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்த மாட்டீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு மேன்மை உண்டாகும். விவசாயிகள் மறைமுகத் தடைகளைத் தகர்ப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளை நினைத்த மாதிரி செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சில அனுபவங்கள் மூலம் துறையில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்தில் முழு ஈடுபாட்டைக் காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடத்திட்டங்களில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
