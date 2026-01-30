வார பலன்கள் - கன்னி

நெடுநாளைய கஷ்டங்களுக்குத் தீர்வு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் முடிவாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் கூடும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த முயற்சி எடுப்பீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் லாபம் சீராகவே தொடரும். அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சிப்பயணங்கள் சாதகமாக முடிவடையும். கலைத்துறையினர் பாராட்டுகளையும் பரிசையும் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்குக் குழந்தைகளால் பெருமை வந்து சேரும். மாணவர்கள் தேவையற்ற குழப்பங்களில் இருந்து விடுபட்டு விடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
