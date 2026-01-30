வார பலன்கள் - துலாம்

பொருளாதாரம் உயர்வான நிலையில் இருக்கும். தெளிவாகச் சிந்தித்து நேர்வழியில் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் செயல்கள் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். வியாபாரிகள் சுறுசுறுப்புடன் பணிபுரிந்து வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.
விவசாயிகள் சிறப்பான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு பெரிய மனிதர்களின் மறைமுக ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
கலைத்துறையினர் சக கலைஞருடன் சேர்ந்து சில பணிகளைச் செய்வீர்கள். பெண்களுக்குக் குடும்பத்தில் சுபகாரியப் பேச்சுவார்த்தை கைகூடும். மாணவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.