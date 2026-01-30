வார பலன்கள் - மகரம்

வாராக் கடன்களும் வசூலாகும். உங்களின் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் எதிர்பார்த்த நிம்மதி கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் சில எதிர்ப்புகள் தோன்றினாலும், அவற்றைச் சமாளிப்பீர்கள்.
விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்க முயற்சி செய்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினரின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களைச் சந்தித்து உதவிகளைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவருடன் உறவு மேன்மையாகும். மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் கல்வியில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 3, 4.
