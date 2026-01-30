வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

அனைத்துக் காரியங்களும் நீங்கள் நினைத்தபடியே முடியும். பூர்விக சொத்தில் லாபம் வரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்கள் விற்பனையில் ஈடுபடுவீர்கள்.

விவசாயிகளுக்குக் கால்நடைகளாலும் வருமானம் வரும். அரசியல்வாதிகள் வழக்குகளில் இருந்து விடுபட்டு விடுவீர்கள்.

கலைத்துறையினர் தங்களின் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். பெண்கள் மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளின்படி நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 5.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions

Related Stories

No stories found.