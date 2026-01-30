வார பலன்கள் - மீனம்

குடும்பத்தில் சுபகாரியம் நடக்கும். பொதுக் காரியங்களில் ஆர்வமுடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உபரி வருமானம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் வியாபார வட்டாரத்தில் செல்வாக்குடன் இருப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பயிர்களில் புழு, பூச்சிகளின் தொல்லை இராது.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் புதிய முயற்சிகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள்.
பெண்கள் உடன்பிறந்தோருக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளிலும் வெற்றிவாகை சூடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
