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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழ்நிலை காணப்படும். கணவன், மனைவிக்கிடையே மகிழ்ச்சி நீடிக்கும் உறவு பலப்படும். பிள்ளைகள் மூலம் பெருமை கிடைக்க பெறுவீர்கள். அவர்களது கல்வியில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (23.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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