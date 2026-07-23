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தினப் பலன்கள்

கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.07.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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கடகம் - கடகம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எந்த வேலையை முதலில் கவனிப்பது என்று குழப்பம் வரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் திறமையான பேச்சால் வெற்றி பெறுவார்கள். வாகன யோகம் உண்டாகும். எந்த ஒரு காரியத்திலும் சரியான முடிவுக்கு வர முடியாமல் தடுமாற்றம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (23.07.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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