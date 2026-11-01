கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (02.11.2026)
கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கன்னி
இன்று இழுபறியான காரியங்கள் முடிவுக்கு வரும். தங்க நகை, ரத்தினங்கள் வாங்குவீர்கள். தந்தையாரின் ஆரோக்யம் மேம்படும். தந்தைவழி சொத்துகள் வந்து சேரும். எதிர்பார்த்து ஏமாந்த பணம் கைக்கு வரும். வீடு கட்டுவீர்கள். வங்கிக் கடனுதவி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (02.11.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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