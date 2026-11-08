தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (09.11.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று லாபங்கள் இரட்டிப்பாகும். புதிய செயல்களை இந்தக் காலகட்டத்தில் தள்ளிப் போடக் கூடாது. திட்டமிட்டபடி எல்லா செயல்களும் நிறைவேறும் நாள் இது. ஆனால், செயல்களை நிதானமாக செய்யுங்கள். அதிலும் புதிய செயல்களை இன்றே ஆரம்பித்து விடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (09.11.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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