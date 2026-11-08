கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.11.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று வாகன வசதிகளுடன் கிடைக்கப் பெறுவர். முக்கியமானவர்களை நேரே காண்பதும் சன்மானங்கள் பெறுவதும் நடைபெறும். காட்டுப் பகுதிகளுக்கு அரசு சார்பாக செல்ல வேண்டிவரும். வயதானவர்கள் தீர்த்த யாத்திரை செல்வார்கள், மகான்களின் தரிசனமும் கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 7
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (09.11.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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