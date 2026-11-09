தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வீர்கள். வங்கிக் கடன்களும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். அரசின் கனிவான பார்வை உங்கள் மீது விழுந்து, உங்கள் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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