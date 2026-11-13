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விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.11.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

விருச்சிகம் daily predictions

விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :

இன்று சிறிய நோய் என்றாலும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது. மருத்துவம் சார்ந்த செலவுகள் காத்திருக்கின்றன, கவனம் தேவை. கணவன் மனைவி உறவு நன்றாக இருக்கும். இருந்தாலும் விட்டு கொடுத்து போவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா, பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்:3, 5

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (14.11.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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