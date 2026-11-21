தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (22.11.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று குடும்பத்தில் ஏதேனும் சண்டை சச்சரவுகள் வந்தால் அதனைப் பெரிதாக்க வேண்டாம். விட்டுக் கொடுத்து செல்லும் மனப்பாங்கை வளர்த்துக் கொள்ளவும். வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு நினைத்த இடத்திற்கு இடமாற்றம் கிடைக்கும். கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனமுடன் தங்களைக் கவனித்துக் கொள்ளவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (22.11.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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