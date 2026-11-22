கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (23.11.2026)
கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கன்னி
இன்று குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அமைதிக்கு குறைவு இருக்காது. சிலர் வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் செல்ல வேண்டி வரலாம். மகான்களின் ஆசியும், ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு பரிபூரணமாகக் கிடைக்கும். உங்கள் கடன் தொல்லை கொஞ்ச கொஞ்சமாகக் குறையும். பயணம் செய்யும் போது உங்களது உடமைகளை பத்திரமாகப் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (23.11.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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