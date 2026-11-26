ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.11.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று வெளியூர், வெளிநாட்டு தொடர்புகள் ஆக்கம் தரும். பணநடமாட்டம் சீராக இருந்து வரும். இடமாற்றம், நிலைமாற்றம் ஆகியவை சிலருக்கு ஏற்படும். தம்பதிகளுக்குள் ஒவ்வொருவரால் அனுகூலம் ஏற்படும். எதிரிகள் அடங்கிப் போவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (27.11.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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