மே மாத எண்கணித பலன்கள் – 9

9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு
அனைவருக்கும் நல்லது நடக்க வேண்டும் என செயல்படும் ஒன்பதாம் எண் அன்பர்களே இந்த மாதம் எதிர்ப்புகள் விலகும். பணவரத்து அதிகரிக்கும். காரிய தடை, வீண் அலைச்சல் ஏற்படலாம். கெட்ட கனவுகள் வரலாம். திடீர் கோபம் ஏற்படும். எதிர்பாலினத்தாரிடம் கவனமாக பழகுவது அவசியம். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான அலைச்சல் அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கூடுதல் பணிசுமையால் டென்ஷனுடன் காணப்படுவார்கள். குடும்பத்தில் இதமான சூழ்நிலை காணப்படும். கணவன், மனைவிக்கிடையே சின்ன சின்ன கருத்து வேற்றுமைகள் வரும். பெண்களுக்கு அடுத்தவர்களின் செயல்களால் கோபம் உண்டாகலாம்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சில நற்பலன்களை வந்தாலும் மனகஷ்டமும் அவ்வப்போது உண்டாகும். கலைத்துறையினருக்கு பைனான்ஸ் போன்றவற்றில் மிகவும் கவனமாக இருப்பது நல்லது. மாணவர்களுக்கு கவனத்தை சிதற விடாமல் பாடங்களை படிக்க வேண்டி இருக்கும்.
பரிகாரம்: மஹாலக்ஷ்மியை வணங்க எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகும்.
தொடர்புடையது
மே மாத எண்கணித பலன்கள் – 8
மே மாத எண்கணித பலன்கள் – 3
மே மாத எண்கணித பலன்கள் – 1
ஏப்ரல் மாத எண்கணித பலன்கள் – 1
