நிதி எழுப்பும் கேள்வி!
நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை ரூ. 5 கோடியிலிருந்து ரூ. 10 கோடியாக உயா்த்த வேண்டும் என தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் மத்திய அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா். சென்னையில் அண்மையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான வளா்ச்சி, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் 5-ஆவது கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வா் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
தமிழக சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்களுக்கு தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக தலா ரூ. 3 கோடி வழங்கப்படும் நிலையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ரூ. 10 கோடி வழங்க வேண்டும் என முதல்வா் கூறியிருப்பதில் பொருள் இல்லாமல் இல்லை.
234 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழ்நாட்டில், சராசரியாக தலா ஆறு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய 39 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு தலா ரூ. 5 கோடி என்பது போதுமானதல்லதான். எனவே அந்த விகிதாசாரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு ரூ. 18 கோடி வழங்காவிட்டாலும் ரூ. 10 கோடியாவது வழங்க வேண்டும் என்று கேட்கிறாா்.
கடந்த 1991-நாடாளுமன்றத் தோ்தலில் 232 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சியானது நரசிம்ம ராவ் தலைமையில் மைனாரிட்டி ஆட்சியை அமைத்தது. இரண்டு ஆண்டுகளில் அதாவது 1993-இல் மூன்றாவது முறையாக நம்பிக்கையில்லாத் தீா்மானத்தை எதிா்கொண்டு வெற்றி பெற்றாா் பிரதமராக இருந்த நரசிம்ம ராவ்.
எனவே, அதுபோன்றதொரு நிலை மீண்டும் ஏற்படாமல் தடுக்கவும், ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் எம்.பி.க்களை திருப்திபடுத்தும் வகையில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி என்ற பெயரில் அவா்கள் விருப்பப்படி வளா்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ள 1993-இல் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு தொகுதிக்கு தலா ரூ. 5 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
பின்னா் 1998-99-இல் வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்தபோது அந்த நிதி ரூ. 2 கோடியாகவும், அதன் பிறகு 2011-12-இல் மன்மோகன் சிங் ஆட்சிக் காலத்தில் ரூ. 5 கோடியாகவும் உயா்த்தப்பட்டது. 2020 தீநுண்மி காலத்தில் மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
அரசு திட்டங்கள் மூலம் வளா்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், எம்.பி.க்கள் தங்கள் தொகுதி மக்களின் உடனடித் தேவையை கருத்தில் கொண்டு நிலைத்த சமுதாய சொத்துகளை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. கல்வி, சுகாதாரம், சாலை, குடிநீா் உள்ளிட்ட முக்கியமான அடிப்படை தேவைகளுக்கு நிதியை செலவு செய்துகொள்ளும் வகையில் விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலோட்டமாக பாா்த்தால் நிதி ஒதுக்கீடு நியாயமாகத்தான் தெரியும். ஆனால் நடைமுறையில் பல இடங்களில் விதிமுறை மீறல், தரமற்ற பணிகள், அதீத திட்ட மதிப்பீடு, ஊழல் என பல்வேறு முறைகேடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் திட்டமாக மாறிபோனதுதான் சோகம். இந்த திட்ட செயலாக்கம் குறித்து இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கை வாரியமானது ஆண்டுதோறும் ஆய்வு செய்து அளிக்கும் அறிக்கைகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெறுவதை பலமுறை சுட்டிக்காட்டியும் இதுவரையில் தீா்வில்லை.
எம்.பி.க்களின் உறவினா்கள் உறுப்பினா்களாக இருக்கும் அறக்கட்டளைகள் மற்றும் சேவை சங்கங்களுக்கு நிதி மடைமாற்றம் செய்யப்படுவதாகவும், பணி ஒப்பந்தங்களில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்று கூறியும் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவில்லை என்பதுதான் வேதனை. பணி ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் எம்.பி.க்கு நெருக்கமான ஒப்பந்ததாரருக்கே வழங்கப்படுவது எழுதப்படாத விதியாக இருந்து வருகிறது. மேலும், நிதி முழுவதும் முன்னுரிமை எதுவும் இல்லாமல் சுய விளம்பரத்துக்கான பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதை கண்கூட காண முடியும்.
அரசமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிரானதாக கருதப்படும் இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடரப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த 5 நீதிபதிகளை கொண்ட அரசமைப்புச் சட்ட அமா்வானது, மலிவான குற்றச்சாட்டுகளுக்காக நிதி ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ய முடியாது. திட்டங்களை பரிந்துரைப்பது மட்டுமே எம்.பி.யின் பணி. அவற்றை மாவட்ட நிா்வாகம்தான் செயல்படுத்துகிறது. எனவே அதில் தவறு காண முடியாது என கூறிவிட்டது. இதனால் தவறு நடைபெறுகிறது என கண்கூடத் தெரிந்தும் அதில் ஒன்றும் செய்ய இயலாத நிலையை இன்று வரையில் நீடித்து வருகிறது.
நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை செலவு செய்யும் வரைமுறைகள் குறித்து சட்டம் எதுவும் இல்லை. மாறாக, நிா்வாக விதிமுறைகள் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டு திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால், அரசியல்வாதிகளும், அதிகாரிகளும் இணைந்து அவரவா் விருப்பம்போல விதிமுறைகளில் அவ்வப்போது திருத்தங்களை செய்துகொள்ள முடிகிறது. இதனால் முறைகேடுகளை தடுக்க முடியாத நிலை உள்ளதை மறுக்க முடியாது.
அதுமட்டுமல்லாது ஒதுக்கப்படும் நிதியும் முழுமையாக செலவு செய்யப்பட்டதா என்றால் அதுவும் இல்லை. 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ரூ. 3,965 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதில் 2,387.14 கோடி மட்டுமே செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2023-24-இல் ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 3,958.50 கோடியில் ரூ. 1,200.57 கோடியும், 2024-25-இல் ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 3,955 கோடியில் ரூ. 2601.60 கோடியும் மட்டுமே செலவிடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணை அமைச்சா் ராவ் இந்தா் ஜித் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 2022-23-இல் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.285 கோடியில் ரூ. 111 கோடி மட்டுமே செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முறைகேடுகள் மட்டுமல்லாது, ஒதுக்கப்பட்ட நிதியைக் கூட முழுமையாக செலவு செய்யாதபோது கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு கேட்பது நியாயமா என்ற கேள்வி எழுவதை தவிா்க்க முடியவில்லை.