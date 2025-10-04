டியூட் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் பாடிய ‘சிங்காரி’ பாடல் வெளியீடு!

டியூட் படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் பாடிய பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சிங்காரி பாடல் இன்று(அக். 4) வெளியானது.
இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரின் இசையில் இந்தப் பாடலை படத்தின் கதாநாயகனான பிரதீப் ரங்கநாதன் பாடியுள்ளார்.
ஏற்கெனவே இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊறும் பிளட் பாடல் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருப்பதுடன் இன்றுவரை இளைஞர்களின் ஃபேவரைட் ரிங்டோன் ஆக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல, சிங்காரி பாடலும் வரவேற்பைப் பெறுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்!
