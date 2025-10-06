சினிமா

இன்னும் 100 நாள்களில் வெளியாகும் பராசக்தி - புது போஸ்டர் வெளியீடு!

இன்னும் 100 நாள்களில் வெளியாகும் பராசக்தி - புது போஸ்டர் வெளியீடு
படம் | பராசக்தி படக்குழுவின் சமூக ஊடகப் பதிவு
சிவகார்த்திகேயன் முதன்மைக் கதாபாத்திரமேற்று நடித்துள்ள பராசக்தி திரைப்படத்திலிருந்து புது போஸ்டர் ஒன்றை படக்குழு இன்று(அக். 6) வெளியிட்டுள்ளது. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் முதல்முறையாக சிவகார்த்திகேயனும் ரவி மோகனும் இணைந்து நடிப்பதால் பராசக்தி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே மிகுதியாக உள்ளது.

இப்படத்துக்கு ஜி. வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார். ஸ்ரீலீலா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். அடுத்தாண்டு பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஜன. 14, 2026-இல் இப்படம் திரைக்கு வருகிறது.

படம் வெளியாக இன்னும் 100 நாள்களே உள்ள நிலையில், பராசக்தி திரைப்படத்திலிருந்து புது போஸ்டர் ஒன்றை படக்குழு இன்று(அக். 6) வெளியிட்டுள்ளது.

படம் | பராசக்தி படக்குழுவின் சமூக ஊடகப் பதிவு
Summary

Parasakthi - in theatres on January 14th, 2026 - new poster released

parasakthi
பராசக்தி

