காலை 5 மணி காட்சியுடன் அமர்க்களமாக வெளியாகியுள்ள தமிழ்ப்படம் 2

சி.எஸ். அமுதன் இயக்கத்தில் சிலவருடங்களுக்கு முன்பு தமிழ்ப்படம் வெளியானது. இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகியுள்ளது. இதிலும் சிவா கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.

சிவா, ஐஸ்வர்யா மேனன், சதிஷ், டிஷா பாண்டே நடிப்பில் உருவாகியுள்ள தமிழ்ப்படம் 2 படத்தை சி.எஸ். அமுதன் இயக்கியுள்ளார். இசை - என். கண்ணன்.

இந்நிலையில் இன்று வெளியாகியுள்ள தமிழ்ப்படம் 2, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 400 திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் இப்படத்தின் முதல் காட்சி காலை 5 மணிக்கு ஆரம்பித்துள்ளது. இதன்மூலம் ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் படங்களுக்கு இணையான வரவேற்பைப் பெற்று அதிகக் கவனத்தை இந்தப் படம் ஈர்த்துள்ளது. சென்னை ரோஹிணி திரையரங்கில் இன்று காலை 5 மணிக்குத் தொடங்கிய காட்சிக்கு நேரில் வருகை தந்து ரசித்தார் படக்கதாநாயகன் சிவா.

Look who is here at @RohiniSilverScr the one and Only #AgilaUlagaSuperStar @actorshiva and @actorsathish to watch the FDFS of #TamizhPadam2 pic.twitter.com/KrV34yoRbJ