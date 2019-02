சிறந்த வெளிநாட்டுத் திரைப்படங்களுக்கான ஆஸ்கர் விருதை மெக்ஸிகோவின் ரோமா படம் தட்டிச் சென்றுள்ளது. இந்த விருதைப் பெறும் முதல் மெக்ஸிகோ படம் என்கிற பெருமையும் அந்தப் படத்துக்கு கிடைத்துள்ளது.

எனினும் சிறந்த படத்துக்கான பிரிவிலும் ரோமா படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இதில் கிரீன் புக் விருதைத் தட்டிச் சென்றது. 90 வருட ஆஸ்கர் வரலாற்றில் அமெரிக்கப் படங்களைத் தவிர வேறு எந்த நாட்டுப் படங்களும் சிறந்த படத்துக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்றதில்லை. 10 படங்கள் மட்டுமே சிறந்த படத்துக்கான விருதுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

Never Look Away (Germany), Shoplifters (Japan), Capernaum (Lebanon), Roma (Mexico), Cold War (Poland) ஆகிய படங்கள் சிறந்த வெளிநாட்டுத் திரைப்படங்களுக்கான ஆஸ்கர் விருதுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டன. இதில் ரோமா விருதைத் தட்டிச் சென்றது. அ