மாநாடு படத்தில் சிம்பு ஆன் போர்டா?: இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு பதில்!

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்கும் மாநாடு படத்தில் நடிக்கவுள்ள நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் மாநாடு என்கிற படம் உருவாகவுள்ளதாகக் 2018-ம் வருடம் அறிவிக்கப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டு, 2019 கோடைக்காலத்தில் படம் வெளியாகும் என்று முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. பிறகு 2019 ஜூன் 25 முதல் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், மாநாடு படத்திலிருந்து சிம்பு நீக்கப்பட்டதாக அறிவித்தார் படத்தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி. எவ்வளவோ இழுத்துப் பிடித்தும் கால விரயம் தான் நிகழ்ந்ததே தவிர, படம் தொடங்க இயலவில்லை. அதனால் சிம்பு ’நடிக்க இருந்த’ மாநாடு படத்தைக் கைவிடுவதைத் தவிர்க்க இயலவில்லை. சிம்புவின் அன்பும் நட்பும் தொடரும். வெங்கட் பிரபு இயக்க, மாநாடு படம் எனது தயாரிப்பில் புதிய பரிமாணத்தோடு தொடங்கும். விரைவில் அந்த அறிவிப்பு வரும் என்று அவர் அறிக்கை வெளியிட்டார்.

இதன் பிறகு, சிம்புவின் புதிய படம் குறித்து டி.ராஜேந்தர் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார். சிம்பு அடுத்ததாக மகா மாநாடு என்கிற படத்தை இயக்கி நடிக்க உள்ளதாகவும் அந்தப் படத்தின் பட்ஜெட் ரூ. 125 கோடி என்றும் அறிவித்தார். 5 மொழிகளில் உருவாகவுள்ள இந்தப் படத்தை சிம்பு சினி ஆர்ட்ஸ் தயாரிக்கவுள்ளது என்றும் கூறினார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திடீர் திருப்பமாக, தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி - சிம்பு இடையே புதிய ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. அதன்படி, மாநாடு படத்தில் நடிக்க தான் தயாராக இருப்பதாக சிம்பு அறிவித்தார். படப்பிடிப்புக்குச் சரியாக வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதாகவும் அவர் உத்தரவாதம் அளித்ததால் மாநாடு படத்துக்கு மீண்டும் உயிர் வந்தது.

இந்நிலையில் மாநாடு படத்தில் நடிக்கவுள்ள நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சிம்பு, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், பாரதிராஜா, எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், பிரேம்ஜி, கருணாகரன் போன்றோர் நடிக்கிறார்கள். இசை - யுவன் ஷங்கர் ராஜா, ஒளிப்பதிவு - ரிச்சர்ட் எம். நாதன். இப்படத்தில் முதல்முறையாக இஸ்லாமிய இளைஞராக நடிக்கிறார் சிம்பு.

இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு வெளியிட்டுள்ள விடியோவில் கூறியுள்ளதாவது:

மாநாடு படத்தில் இடம்பெறும் நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டுள்ளோம். அதெல்லாம் சரி, சிம்பு ஆன் போர்டா என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். இது சிம்புவின் மாநாடு தான். சிம்பு நடிக்கும் கதாபாத்திரத்துக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பதை ரசிகர்களான நீங்கள் முடிவெடுங்கள். நீங்கள் அனுப்பிய பெயர்களிலிருந்து ஒரு பெயரை நாங்கள் தேர்வு செய்தால் அப்போட்டியில் ஜெயித்த ரசிகர் மாநாடு படப்பிடிப்பில் ஒருநாள் கலந்துகொள்ளலாம் என்று கூறியுள்ளார் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு.

Thank q to all #strfans and #cinemalovers for the unconditional love and support u r showering on us!! Here is an opportunity for u guys to be a part of #maanaadu YES!! #str_as this is the hashtag!!! Please watch the video and help us out here @sureshkamatchi pic.twitter.com/rT5lOvuJiE