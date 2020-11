பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடிய ரஜினிகாந்த்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது குடும்பத்தினருடன் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் இன்று (சனிக்கிழமை) தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நடிகர் ரஜினிகாந்த் தீபாவளிப் பண்டிகையை மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் மற்றும் மகள் சௌந்தர்யா, மருமகன், பேரன் உள்ளிட்டோருடன் கொண்டாடியுள்ளார்.

பண்டிகையின்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை சௌந்தர்யா தனது சுட்டுரைப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் ரஜினிகாந்த் பட்டாசு வெடிக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Wishing everyone a very safe and Happy Diwali from our family to yours Spread love and positivity .. Trust and surrender to the almighty !!!! gods and gurus will always bless us #StaySafe #BeResponsible #GoCorona pic.twitter.com/5EuT1KdYEV