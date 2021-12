நடிகர் பிரபு தேவா நடிக்கும் புதிய படமான ‘மை டியர் பூதம்’ திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை வெளியாகியிருக்கிறது.

’பொய்க்கால் குதிரை’ ‘தேள்’ திரைப்படத்திற்குப் பின் பிரபு தேவா நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ‘மை டியர் பூதம்’ . என்.ராகவன் இயக்கத்தில் ஃபேண்டஸி பாணியில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்தை ரமேஷ் பி.பிள்ளை தயாரிக்கிறார். டி.இமான் இசையமைக்கிறார்.

My dear bootham…. First time as GENIE pic.twitter.com/W4dnv7KoZB