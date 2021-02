ஆர்யா நடித்துள்ள டெடி படம் ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்படுள்ளது.

டிக் டிக் டிக் படத்தை இயக்கிய சக்தி செளந்தர் ராஜன் அடுத்ததாக ஆர்யா, சயீஷா நடிப்பில் டெடி என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார். இசை - இமான். தயாரிப்பு - ஸ்டூடியோ க்ரீன்.

இந்நிலையில் டெடி படம் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது. மார்ச் 12 அன்று ஹாட்ஸ்டாரில் படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Teddy forgot about the release plan, so we're working on it with @arya_offl.

Trailer out tomorrow, stay tuned! #Teddy