மே 14-ல் ஓடிடியில் வெளியாகிறதா கர்ணன் படம்?

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த கர்ணன் படம் மே 14 அன்று ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளதாக அறியப்படுகிறது.

பரியேறும் பெருமாள் படத்தை இயக்கிக் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் மாரி செல்வராஜின் அடுத்த படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார் தனுஷ். கர்ணன் என்று பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தை தாணு தயாரித்துள்ளார். இசை - சந்தோஷ் நாராயணன். மலையாள நடிகை ரஜிஷா விஜயன், 96 புகழ் கெளரி, லக்‌ஷ்மி குறும்படப் புகழ் லட்சுமி ப்ரியா சந்திரமெளலி ஆகியோரும் இப்படத்தில் நடித்துள்ளார்கள். ஜுன், ஃபைனல்ஸ், ஸ்டாண்ட் அப் படங்களில் நடித்த ரஜிஷா நடித்துள்ள முதல் தமிழ்ப் படம் இது. கடந்த டிசம்பர் மாதம் கர்ணன் படப்பிடிப்பு நிறைவுபெற்றது.

சந்தோஷ் நாராயணனின் பாடல்களுக்கு அதிக வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில் கர்ணன் படம் திரையரங்குகளில் சமீபத்தில் வெளியானது. ரசிகர்களும் திரைப் பிரபலங்களும் கர்ணன் படத்தை வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்கள்.

இந்நிலையில் கர்ணன் படம் மே 14 அன்று அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளதாக ஓடிடி செய்திகளை வெளியிடும் லெட்ஸ்ஓடிடி இணையத்தளம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இதையடுத்து இதுகுறித்த அதிகாரபூர்வத் தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

LetsOTT EXCLUSIVE: @dhanushkraja starrer #Karnan comes to Amazon Prime on May 14th - a little over a month after the release.



Already hailed as one of the best films of the year, by critics and audiences alike. pic.twitter.com/oTvhBlG7oW