ஷாருக்கான் - அட்லி படப்பெயர்: வெளியான தகவல்

ராஜா ராணி, தெறி, மெர்சல், பிகில் ஆகிய படங்களை இயக்கிய அட்லி அடுத்ததாக ஹிந்திப் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

ஷாருக் கான் நடிக்கும் படத்தில் நயன்தாரா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இப்படம் பற்றிய அதிகாரபூர்வத் தகவல் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

புணேவில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்புக்காக மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் வண்டிகளை நிறுத்துவதற்காக அனுமதி கேட்டு வழங்கப்பட்ட கடிதம் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளது. அதில் படத்தின் தலைப்பு லயன் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஷாருக் கான் - அட்லி இணையும் படத்துக்கு லயன் என்கிற தலைப்பு சூட்டப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

ஷாருக் கான் - அட்லி படம் பற்றிய தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருப்பதால் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

According to this letter SRK × Atlee film title as #Lion



The King is coming with a BANG !#ShahRukhKhan #Atlee #Nayanthara pic.twitter.com/Rrb2Wp2m6v