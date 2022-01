நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்தில் களமிறங்கும் பா.ரஞ்சித் மனைவி

சார்பட்டா பரம்பரை படத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்புக்கு பிறகு பா.ரஞ்சித் தற்போது நட்சத்திரம் நகர்கிறது படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. அதனை படக்குழுவினர் கேக் வெட்டிக்கொண்டாடினர்.

இந்த நிலையில் பா.ரஞ்சித்தின் மனைவி அனிதா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், வாய்ப்பு வழங்கிய பா.ரஞ்சித்திற்கு நன்றி. கல்லூரி காலத்துக்கு பிறகு உன்னுடன் பணிபுரிந்தது மகிழ்ச்சி. என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தப் படத்தில் அவர் உடை வடிவமைப்பாளராக பணிபுரிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்தப் படத்தில் காளிதாஸ் ஜெயராம் நாயகனாக நடிக்க, துஷாரா விஜயன் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்துக்கு தென்மா இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Finally and it’s a wrap, #natchathiramnagargirathu Thankyou sooo much dear@beemji for this 1st opportunity ,it’s great to work with you after the college period,and thanks to @officialneelam @YaazhiFilms_ All the teams and my one and only Assit @TamilStylist pic.twitter.com/wPDPzvU5O1