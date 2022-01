இளையராஜாவின் முதல் மாணவன் லிடியன்: புகைப்படம் பகிர்ந்து நெகிழ்ச்சி

லிடியன் நாதஸ்வரம் தனது இசைத் திறமையால் உலக அளவில் பிரபலமானவர். வேகமாக பியோனா வாசித்து சாதனை புரிந்திருக்கிறார். சிபிஎஸ் தொலைக்காட்சி சாதனையாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகின் தலை சிறந்த கலைஞன் என்ற பட்டம் பெற்றவர்.

இதுமட்டுமல்லாமல் 14 இசைக் கருவிகளை வாசிக்கக் கூடியவர். தற்போது மோகன்லால் நடிக்கும் பரோஸ் என்ற படத்துக்கு லிடியன் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் லிடியன் நாதஸ்வரம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், ''என்னுடைய இசை ஆசிரியர் மேஸ்ட்ரோ இளையராஜா என்னிடம், நான் அவரது முதல் மாணவன் என்றார். அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அன்பு மற்றும் அரவணைப்புடன் எனக்கு பயிற்றுவிக்கிறார். இதன உங்களிடம் பகிர்ந்துகொள்வதில் மகிழ்ச்சி'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அவருக்கு பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Dear all, I’m very happy to inform you all that my music teacher “Maestro Isaignani Ilaiyaraaja uncle” said that I’m his First and one and only student in his experience..and he teaches me everyday with so much love and care…I need all your blessings too..Thank you one and all pic.twitter.com/r1qyRvrcYW