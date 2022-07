வந்தியத் தேவனாக கார்த்தி - பொன்னியின் செல்வன் 2வது போஸ்டர் வெளியானது

பொன்னியின் செல்வன் படத்திலிருந்து வந்தியத் தேவனாக நடித்துள்ள கார்த்தியின் தோற்றப் புகைப்படம் வெளியானது.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் வருகிற செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி திரைக்குவரவிருக்கிறது. இதனை முன்னிட்டு நடிகர்களின் தோற்ற புகைப்படங்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியாகி வருகின்றன.

அந்த வகையில் முதலாவதாக இந்தப் படத்தில் பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலனாக நடித்த நடிகர் விக்ரமின் புகைப்படம் நேற்று (ஜூன் 4) வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தில் வந்தியத் தேவனாக நடித்துள்ள கார்த்தியின் புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.

இதையும் படிக்க | உலக அளவில் கடைசி விவசாயி படத்துக்கு 2ஆம் இடம் - விக்ரம் படத்துக்கு எந்த இடம் தெரியுமா?

ஆதித்த கரிகாலனின் தூதுவன் மற்றும் ஒற்றனாக வந்தியத் தேவன் சோழ தேசத்துக்குள் நுழைவார். ஒட்டுமொத்த பொன்னியின் செல்வன் கதையும், அதிலிருக்கும் மர்மங்களும் அவர் வழியாகவே நமக்கு சொல்லப்படும். அதன்படி திரைப்படத்திலும் வந்தியத் தேவனாக நடித்துள்ள கார்த்தியின் கதாப்பாத்திரம் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனையடுத்து கதையின் நாயகன் ராஜராஜ சோழனாக நடித்துள்ள ஜெயம் ரவியின் தோற்றப் புகைப்படம் நாளை வெளியாகவிருக்கிறது.

The Prince without a kingdom, the spy, the swashbuckling adventurer...here comes Vanthiyathevan! #PS1@madrastalkies_ #ManiRatnam pic.twitter.com/oZvf1lXfAr