விருமன் ஓடிடி வெளியீடு எப்போது?: அறிவிப்பு

கார்த்தி நடித்த விருமன் படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் செப்டம்பர் 11 அன்று வெளியாகவுள்ளது.

சூர்யா - ஜோதிகாவின் 2டி நிறுவனம் தயாரித்த விருமன் படத்தில் கார்த்தி கதாநாயகனாக நடித்தார். இந்தப் படத்தின் மூலம் திரையுலகில் நடிகையாக அறிமுகமாகியுள்ளார் இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி. இயக்கம் - முத்தையா. இசை - யுவன் சங்கர் ராஜா. ஆகஸ்ட் 12 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்நிலையில் விருமன் படம் செப்டம்பர் 11 அன்று அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

