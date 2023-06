கங்கனா ரணாவத் படத்தை நான் இயக்கவில்லை: அயோத்தி இயக்குநர்

மாதவன் - கங்கனா ரணாவத் இணைந்து நடிக்கும் தமிழ் படத்தை தான் இயக்கவில்லை என இயக்குநர் மந்திரமூர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழில் ‘தாம் தூம்’ படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை கங்கனா ரணாவத். பாலிவுட்டில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கும் இவர் தமிழில் ‘சந்திரமுகி - 2’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நடிகர் மாதவன் நடிக்கும் புதிய தமிழ் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கங்கனா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது. மேலும், அப்படத்தை அயோத்தி படத்தை இயக்கிய மந்திர மூர்த்தி இயக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், மாதவன் - கங்கனா ரணாவத் இணைந்து நடிக்கும் தமிழ் படத்தை தான் இயக்கவில்லை என இயக்குநர் மந்திரமூர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Hi everyone,

My next project is also @Tridentartsoffc

But im not directing the project starring kangana Ranaut.

Very soon we will announce our next project

Thank you